◇第50回社会人野球日本選手権大会第6日・２回戦Honda熊本2―1鷺宮製作所（2025年11月6日京セラD）Honda熊本は敗退まであとアウト1つの窮地から逆転勝利を飾り、準優勝した23年以来2年ぶりの8強に進んだ。0―1の9回2死二、三塁、4番の古寺が、巨人からドラフト1位指名された竹丸のスライダーを捉えて左越えの逆転2点二塁打。「一塁が空いている状況での勝負だったので、なめられるわけにはいかなかった」。8回途中で救援