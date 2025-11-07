７日に開幕するフィギュアスケートのグランプリ（ＧＰ）シリーズ第４戦・ＮＨＫ杯の前日練習が６日、東和薬品ラクタブドーム（大阪府門真市）で行われた。今季限りでの引退を表明している２２年北京五輪銅メダルの坂本花織（２５）＝シスメックス＝は、本番へ「今回のＮＨＫ杯は本当にミスが許されない」と気を引き締めた。練習では、曲かけでフリー「愛の賛歌」を調整。ただ、ステップで転倒すると、その後のジャンプも転倒す