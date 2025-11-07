◇第50回社会人野球日本選手権大会２回戦Honda熊本2-1鷺宮製作所（2025年11月6日京セラドーム）第50回大会を記念して連日実施されている「レジェンド始球式」にトヨタ自動車OBの広島・栗林良吏投手（29）が登板した。Honda熊本―鷺宮製作所の2回戦前に登場。ストライク投球を披露し「いい球が投げられた」と安堵（あんど）した。来季は社会人時代以来となる先発に挑戦。「社会人の時と同じように一つも負けられないとい