◇第50回社会人野球日本選手権大会第6日・1回戦ヤマハ11―1西部ガス（2025年11月6日京セラD）ヤマハは先発野手全員安打の17安打11得点で、2大会連続の初戦突破となった。5番・森川凌が5―1の6回1死満塁で左中間フェンス直撃の3点二塁打を放つなど、2本の二塁打を含む3安打3打点。「都市対抗の初戦は緊張しましたが、その経験も踏まえて1打席目から自分のスイングができた」。神院大から入社1年目ながら、都市対抗でも4番