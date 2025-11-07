俳優の福士蒼汰（３２）が、来年１月スタートのフジテレビ系ドラマ「東京Ｐ．Ｄ．警視庁広報２係」（火曜、後９・００）で主演を務めることが６日、分かった。来年迎える俳優デビュー１５周年イヤーの１発目の作品として、これまで題材にされることが少なかった警視庁広報課が舞台の社会派警察ドラマに挑む。タイトルの「Ｐ．Ｄ．」は「ＰｏｌｉｃｅＤｅｐａｒｔｍｅｎｔ」の略。東京の治安をつかさどる警視庁の広報課を中