ウクライナ東部ドネツク州ポクロウシクの衛星画像＝3日（Vantor提供・ロイター＝共同）【キーウ共同】ロシア軍との激戦が続くウクライナ東部ドネツク州の要衝ポクロウシクの情勢を巡り、欧米メディアは6日までに相次いでウクライナ軍の苦境を報じた。ロシア国防省は5日、ウクライナ軍を包囲したとして投降を呼びかける声明を発表。ウクライナ軍は否定し、徹底抗戦を強調するが、欧米では悲観論が拡大している。ロシア軍はほぼ