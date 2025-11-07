香典は故人への弔意を示すものであるため、1人ずつ包むことが基本です。このため、香典を家族まとめて包むことは、遺族に対して失礼にあたると思われるかもしれません。 そこで本記事では、「香典をまとめて包んでもいいのはどのような場合か？」「香典をまとめて包むとき、香典袋にはどう書いたらいいか？」について解説します。 香典をまとめて包んでもいいのはどのような場合か？ 香典は、今でこそ「遺族の葬儀費