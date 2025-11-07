北朝鮮・平安南道（ピョンアンナムド）の銀波（ウンパ）鉱山で、女性労働者への過酷な差別や暴力的扱いを訴える内部告発が相次ぎ、党中央規律調査部が異例の内部調査に乗り出したことが分かった。劣悪な労働環境のもとで女性労働者が死亡した事件が発端となり、「地獄のような現場」での実態が明るみに出つつある。デイリーNKの内部情報筋によると、今月6日、銀波鉱山で働く20代前半の女性労働者2人が党中央に陳情を提出した。2人