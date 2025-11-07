阪神・高寺が、ライバルの動向には目もくれず、己の道を突き進む。来季はドラフト1位指名された創価大・立石も加わり、レギュラー争いは激化する見込みだが、「（新人が加わるのは）毎年一緒。そこはあんまり気にしてなくて、まずは自分の課題をやっていければ」と冷静に見据えた。きょう7日に高知入りし、あす8日から高知・安芸キャンプに合流予定。1軍定着を目指す高卒5年目は「1軍に何としてでも、という気持ち。センターに