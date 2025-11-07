阪神・百崎が藤川監督からコンタクト率の高さを称賛された。快音を連発したフリー打撃を見守った指揮官に「1球目はファウルを打ってしまう選手が多いが、百崎は（コンタクトの）確率が非常に高い。飛距離も伸びてきている」と言わしめ、「強く振れる1、2番像」を想起させた。今季、ウエスタン・リーグでも1、2番を打つことが多かった若虎は「バッティングが持ち味。2番を打つ場合は、1番が出塁できなかった時に長打を打てるこ