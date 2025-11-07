東京六大学野球リーグの慶大・常松広太郎外野手（4年）が大リーグのカブスとマイナー契約する方向で調整していることが6日、分かった。SNSで「前向きに検討しております。私の米国挑戦、たくさんの方に応援していただけるとうれしいです」などとつづった。慶応湘南藤沢（神奈川）出身で今年は主砲として春秋のリーグ戦で通算4本塁打を放った。ドラフトでは指名されず、米金融大手のゴールドマン・サックスに進むと発表されて