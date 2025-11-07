◇東京六大学野球秋季フレッシュトーナメント最終日慶大9―4明大（2025年11月7日神宮）慶大が明大を9―4で下し、5季連続18度目の優勝を果たした。1点を追う9回に同点とすると、1死満塁から2番・八木が走者一掃の適時三塁打。「なんとか当てようと思った結果、いいバッティングができた」と胸を張った。この日のスタメンには八木の他に丸田、清原ら計7選手が23年夏の甲子園優勝メンバー。さらに相手先発の湯田は決勝で