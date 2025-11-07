阪神・藤川監督の頭の中はライバルよりも自軍の強化のことでいっぱいだ。5日に来季日程が発表され、開幕戦は3月27日に東京ドームで巨人と戦うことが決まった。これを受け、「阿部監督が昨日（5日）“チームづくり”と言っていた。阪神タイガースも全く同じ状況。自チームをどう、つくり上げるかが一番大事。自分のチームの戦い方をする。それは変わりません」と冷静に対応した。