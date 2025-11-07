阪神・前川が、今秋のテーマに原点回帰を掲げ、きょう7日に高知入りし、あす8日から高知・安芸秋季キャンプに合流する。「バッティングを、今年やったことをやめて、昨年と同じようなバット軌道に戻したいなと思います」今季は69試合出場で2軍落ちも経験。試行錯誤を続けた結果、1軍完走した24年の打撃フォームに戻すことを決めた。「いい感じになっているので、それを染みつけられるくらいやりたい」。左肩が下がるクセを直