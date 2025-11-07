和田ヘッドコーチを参謀に招いた阪神・藤川監督は「連覇をするために何が一番必要か」を考えた上での人選だとした。今季はヘッドコーチを置かずに、リーグ制覇を達成した。しかし、来季は「1年目は自分たちで走りきることができたが、2年目は案外、簡単なようで迷いやすい」と困難も想定。監督経験がある和田ヘッドコーチの視点も借りて乗り切る。「この1年間ずっと支えてくれ、常に選手を支えながら、首脳陣も見てくれた。（