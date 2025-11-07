「ラグザス侍ジャパンシリーズ2025日本VS韓国」（15、16日＝東京ドーム）に出場する侍ジャパンは6日、宮崎で強化合宿をスタートした。阪神・森下翔太外野手（25）は、全体練習で本職の右翼ではなく、中堅に就いて軽快な動きを披露。井端弘和監督（50）は「何かあった時のため。実戦でも試していきたい」と意図を明かした。中堅もこなせることをアピールできれば、来年3月の第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で