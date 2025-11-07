日本サッカー協会は６日、都内で国際親善試合のガーナ戦（１４日、豊田ス）とボリビア戦（１８日、国立）に臨む日本代表２６人を発表。ＦＷ後藤啓介（２０）＝シントトロイデン＝ら３人が初招集された。会見に出席した森保一監督（５７）は、開幕まで約７カ月となったワールドカップ（Ｗ杯）北中米３カ国大会に向けた“秘密兵器”発掘へ、ロサンゼルス五輪世代で１９１センチの大型ストライカー、後藤に大きな期待を寄せた。弱