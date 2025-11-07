「毒親」は、子どもの心や人生に悪影響を与えるもの。親の言動が子どもの心に毒として作用して、それは何年も膿として残る場合もあるようです。エピソード1：＜育児放棄の元妻＞バツイチ彼と再婚。妊娠中に娘を引き取らされて…カナコ（仮名）さんは2年前にコウヘイ（仮名）さんと結婚し、今はお腹に赤ちゃんがいます。旦那さんはバツイチで、前の奥さんとの間に娘、メイ（仮名）ちゃんがいます。ある日突然、元奥さんから「娘を育