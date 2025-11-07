みなさんこんにちは。金のヒヨコです。私の住む小さな町はとても自然が豊か。アウトドア好きな息子と娘とともに、四季折々の遊びを楽しみながら暮らしてきました。しかし野生動物がしょっちゅう出没する環境のため、ときには生活を脅かされることも。とくに最近は、あちこちで危険なクマの気配があり、地域住民には防災メールで頻繁に目撃情報が届きます。クマへの厳重警戒を続けるなか、日常の暮らしや子どもたちの学校生活にも影