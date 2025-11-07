愛知県一宮市で、車で事故を起こした男性を救助する際、AEDの使用が約4分遅れ、男性はその後死亡しました。 一宮市消防本部によりますと、11月2日、車で事故を起こし心肺停止の状態となっていた30代の男性を救助する際、AEDの使用がおよそ4分遅れたということです。男性は搬送先の病院で死亡しました。AEDを使用しようとところバッテリーの残量がなくなっており、電源が入らず、バッテリーを交換したため遅れたという