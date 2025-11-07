JR東日本が導入を目指す顔認証改札機の実証実験が始まりました。11月6日はさっそくモ二ターとなっている人たちが通勤・通学の際に利便性などを確かめていました。 新潟駅と長岡駅で6日に始まった“ウォークスルー改札”の実証実験。切符やICカードは不要で、顔認証のみで改札を通過できるため、荷物で両手がふさがっていても簡単に改札を通ることができます。6日はさっそくモニター登録した人たち