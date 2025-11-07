11月7日（金）の交通取締情報 ＜午前＞国道57・・・菊池郡大津町室（携帯電話・シートベルト）国道219・・・人吉市西間下町（携帯電話・シートベルト） ＜午後＞国道266・・・天草市河浦町白木河内（交差点違反） ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。 ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。＊「歩行者妨害」とは横断歩道を渡ろうとする