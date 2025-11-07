ラケットの代わりにスリッパで球を打つ「スリッパ卓球」の大会出場者（実行委提供）ラケットの代わりにスリッパを使う卓球「スリッパ卓球」で地域を盛り上げる横浜市保土ケ谷区の和田町商店街の取り組みが、じわりと広がっている。地元のみだった活動範囲は１０年で神奈川全県に拡大。今年の大会は県内６地域の１１商店街で予選会が行われ、勝ち抜いた個人がしのぎを削る「頂上決戦」が８日午後、和田町商店街で開かれる。主催す