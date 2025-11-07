井端弘和監督（５０）率いる侍ジャパンが６日、東京Ｄで１５、１６日に行われる強化試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」に向けた宮崎合宿をスタートさせた。来年３月のＷＢＣ本大会で採用が確実視される「ピッチコム」や「ピッチクロック」などを初体験したが、慣れないルールへの適応に四苦八苦。来年３月のＷＢＣ連覇に向け、対策が急務となった。＊＊＊＊サイン盗み防止などの観点からメジャ