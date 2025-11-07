日本サッカー協会は６日、年内最後の活動となる国際親善試合・ガーナ戦（１４日・豊田ス）、ボリビア戦（１８日・国立）のメンバー２６人を発表した。本紙既報通り、オーストリア１部ザルツブルクのＦＷ北野颯太（２１）、ベルギー１部シントトロイデンのＦＷ後藤啓介（２０）、同ＧＫ小久保玲央ブライアン（２４）を初招集。２６年北中米Ｗ杯でも採用されるとみられる２６人枠の“最適解”を求め、森保一監督（５７）が世界一を