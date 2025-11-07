日曜京都5R（芝2000メートル）は素質馬がそろった好カード。中でもアルペングロー（牡＝上村、父オルフェーヴル）は調教の動きが目立つ。1週前追いはCWコースでラスト1F11秒2の好時計をマーク。リチャードバローズ（4歳2勝クラス）を2馬身追走し、併入フィニッシュした。上村師は「しっかり乗り込んで、いい動き。折り合いも問題ないし長めの距離が合いそう」と期待を寄せる。鞍上はC・デムーロ。巧みな手綱さばきに注目だ。