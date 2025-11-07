「第42回マイルCS」（23日、京都）の2週前追いが行われ、8月の仏G1ジャックルマロワ賞6着以来の関東馬アスコリピチェーノ（牝4＝黒岩）は滞在中の栗東で併せ馬を消化した。CWコースで長めに負荷をかけ、7F95秒0〜1F11秒7を馬なりでマーク。僚馬ブルーマエストロ（3歳2勝クラス）に首差遅れたものの、見守った黒岩師は「体が増えている分、調教量を増やしている。徐々に息の戻りも良くなっています」と順調ぶりを伝えた。