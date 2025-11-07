日南秋季キャンプに参加している広島・辻大雅投手（21）が、10日に予定される侍ジャパンとの練習試合（サンマリン宮崎）に先発することが6日、明らかになった。新井貴浩監督（48）が明言した。今秋から先発に挑戦しており、この日のブルペンでは、今キャンプの投手陣最多となる261球を熱投。来季の飛躍に期待がかかる左腕は試金石となる一戦に向け、「全力でいきたい」などと意気込んだ。期待の表れだろう。10日の侍ジャパン