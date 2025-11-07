広島・岡本が初めての契約更改交渉に臨み、今季から倍増の来季2000万円でサインした。41試合登板1勝1敗1ホールド、防御率2・88で1年目を終え「（球団から）よくやってくれた、来シーズンも期待しているからと言ってもらった。しっかり開幕から1軍のマウンドに立てるよう頑張りたい」。さらなる飛躍へ向け、今秋からは先発にも挑戦していたが、4日に発症した腰痛の影響できょう7日に帰広することが決定。「しっかり治して体づく