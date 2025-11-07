来季で8年目の中日・根尾が、ナゴヤ球場での秋季キャンプで精力的に汗を流している。この日は予定になかったブルペンに入り、約80球を投げ込んだ。「スライダー、フォークだけでなく、カーブもしっかり投げられるように」とテーマも明確だ。4日の契約更改では200万円ダウンの1050万円（金額は推定）でサイン。「悠長なことは言っていられない」と危機感を口にした。高齢化が進む投手陣の救世主へ、かつてのドラ1が名乗りを挙げ