オリックス・山下が新球習得に着手した。高知・秋季キャンプ初日からブルペン入りして47球。途中に「スプリット」と捕手へ明言して投じ、捕手の後ろから見つめる厚沢投手コーチも思わず「ペータ、いいねえ」と言葉が漏れ出たボールに、秘密が隠されていた。「あれはスプリットと言っているだけで、スプリットじゃないです。しっかり形になってから、ちゃんと言おうかなと。カーブの軌道だったり、いろいろ試しながらできた」