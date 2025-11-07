スコットランドの名門セルティックは11月５日、負傷離脱中のキャメロン・カーター＝ヴィッカーズに代え、カラム・オスマンドをヨーロッパリーグ（EL）の登録リストに加えたことを発表した。今季加入した19歳のオスマンドは、ブレンダン・ロジャーズ前監督の下でまったくトップチームに招集されず。だが、その指揮官が電撃辞任し、マーティン・オニールが暫定監督となると、フォルカークとのリーグ戦で終盤から途中出場を果たす