中国メディアの和訊網によると、中国の電気自動車（EV）メーカー、小鵬汽車（XPeng）の顧宏地（グー・ホンディー）副董事長兼連席総裁は5日、「2025 XPeng AI デー」イベントで、韓国市場参入の準備を進めていることを明らかにした。顧氏は、韓国のEV市場について「市場としてはとても良いが、参入の難度が高く、時間が必要になる」とした。現地のパートナーとの協力については前向きだと語った。（翻訳・編集/柳川）