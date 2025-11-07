◇9日初日大相撲九州場所小結・高安は福岡県大野城市の田子ノ浦部屋で調整した。ロンドン公演から10月22日に帰国後、持病の腰痛を発症。27日の番付発表の4日後、九州入りして部屋の三段目ら相手に備えた。6日も軽めの四股やスクワットを行い、「腰痛が邪魔してますけど頑張ります。来場所につなげたい。2桁勝ちたい」。小結は初日に横綱戦が組まれることが多く、豊昇龍戦なら過去10勝4敗と合口はいい。「全力を尽くして