◇侍ジャパン強化合宿（宮崎）WBCで使用される拡大ベースを使って、ノックや各自での走塁練習で感触を確かめた。1辺が約7.6センチ大きくなり、牧はタッチプレーでの変化を想定し「少しでも（ベースの）前に行ったら（走者と）遠くなる感じはする」。塁間はわずかに短くなり、大リーグでは盗塁数が増えたが、坂本は「日本の投手はクイックとか、かなり精度も高い。あまり大きくは影響しないと思う」と話した。