´Ú¹ñ¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¡Ö¥é¥°¥¶¥¹»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025¡×¡Ê15¡¢16Æü¡áÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤ËÎ×¤à»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï6Æü¡¢µÜºê¤Ç¶¯²½¹ç½É¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£NPB¤Ç¤ÏÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥µ¥¤¥óÅÁÃ£µ¡´ï¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥³¥à¡×¤ä¡¢Åêµå´Ö¤Î»þ´ÖÀ©¸Â¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¡×¤ò¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼´Ö¤Ç¼ÂÁ©¡£MLB¸ø¼°Àï¤ÈÆ±¥ë¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍèÇ¯3·î¤ÎWBCÏ¢ÇÆ¤Ø¸þ¤±¡¢¹ñÆâÁÈ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬»ÏÆ°¤·¤¿¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¥³¥à¤¬ÇÛ¤é¤ì¤¿¡£½é¤á¤Æ¤ÎÁª¼ê¤Ð¤«¤ê¤Ç¶½Ì£ÄÅ¡¹¤À¡£Êá¼ê¤Ï¥Ü¥¿