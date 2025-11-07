フリースタイルスキー・モーグルの日本代表が6日、12月のW杯開幕戦と事前合宿のため羽田空港から欧州へ出発。女子で来年2月ミラノ・コルティナ五輪代表の有力候補に挙がる柳本理乃（愛知ダイハツ）は「緊張しているがワクワクする。初戦から表彰台を狙っていきたい」と抱負を述べた。22年北京五輪は出場を狙える位置に付けながらもケガの影響もあり落選。「悔しさは人一倍持って4年間過ごした」と話し、初の五輪出場へ「出るだ