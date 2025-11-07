侍ジャパンのオフィシャルパートナーに、リカバリーウエアや寝具を取り扱う「TENTIAL（テンシャル）」が就任した。サンマリン宮崎でのセレモニーで、同社の疲労回復パジャマ「BAKUNE」を愛用している井端監督は「代表の戦いは日頃の試合よりきつい。リカバリーが大切。次の日にフラットになる」と感謝した。同社と侍ジャパンのオリジナルコラボリカバリーウエアも発表された。