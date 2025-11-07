高齢化が進み、病気になっても、体に負担のかかる治療よりも苦痛を取り除くことを優先したい人も増えるだろう。誰もが穏やかに人生を全うできるようにしたい。厚生労働省は、がん患者を中心に行われてきた「緩和ケア」について、腎不全の患者にも対象を拡大する方針を示した。緩和ケアは、重い病気の患者や家族に寄り添って、心身の苦痛を和らげ、生活の質を高めるために行う医療やケアのことを指す。具体的には、薬を使った