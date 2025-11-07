高市首相は７日に開く経済安全保障推進会議で、２０２２年に成立した経済安全保障推進法の改正に向けた検討を閣僚に指示する方針を固めた。港湾整備など民間事業者が海外で行う重要事業を支援する枠組みの創設や、海底ケーブル敷設といった事業への支援拡大を検討し、首相が掲げる「危機管理投資」の促進につなげたい考えだ。電気やガスなどの「基幹インフラ（社会基盤）」に医療分野を追加で指定し、サイバー攻撃への対応を強化