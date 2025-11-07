日本サッカー協会は６日、国際親善試合ガーナ戦（１４日、豊田）とボリビア戦（１８日、国立）に臨む日本代表メンバー２６人を発表した。１０月は格上の王国ブラジルに勝利。国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）ランキング１９位の日本は今回、７３位のガーナ、７６位のボリビアと対戦する。森保一監督は「Ｗ杯で勝ち進んでいくために、こういう相手にしっかりと勝っていかないといけない」と必勝を誓った。元日本代表ＦＷ武田修宏