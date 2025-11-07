石井食品の「いつでもミートボール」「日々の食卓に加えて非常時でも手軽に食べられるミートボールを提供したい」。石井食品が2024年2月に発売した「いつでもミートボール」が好調だ。従来の冷蔵品と異なり常温で1年間保存でき、希望小売価格は10個入りで216円。商品企画を担当した石井食品の伊藤幸一郎（いとう・こういちろう）さんに話を聞いた。（共同通信社＝増井杏菜記者）2025年4〜8月の販売数量は、2024年同期比で約3割