巨人・中川皓太投手（３１）が６日、川崎市のジャイアンツ球場で自主練を行い、今季途中に取得した国内ＦＡ権の行使について熟考する考えを示した。今季は６３試合に登板して２勝４敗、３６ホールド、防御率２・２４の成績を残した。国内ＦＡについては「まだ何も、今話せることは。まだ時間があるので。ギリギリまで、まだ考えたいと思います」と話すにとどめた。ＦＡ宣言の期間は１１日までとなっている。