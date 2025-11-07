参議院議員を3期務めた「ヒゲの隊長」こと佐藤正久氏（65）が、コメンテーターに転身した。陸上自衛官時代はイラク先遣隊長を務め、国会議員になってからもSNSで発信を続けてきた佐藤氏に、このほど話を聞いた。10月21日に就任した高市早苗首相（64）について「芯の強さに期待します。自民党総裁選、首相指名でも最後まで諦めない姿勢を貫いた。公明の連立離脱が決まると、すぐに維新に対して働きかけた。高市さんの強い思いが維新