松田優作さん主演で映画3作が公開された「遊戯シリーズ」のDNAを継承した新作「最後の遊戯LASTDANCE」が製作されることが優作さんの命日の6日、分かった。3作の監督を務めた88歳の村川透監督、79年の第3作「処刑遊戯」の脚本を手がけた丸山昇一氏（77）ら優作さんと苦楽を共にした製作陣が集結。柄本佑（38）と宇崎竜童（79）が主演する。一匹オオカミの殺し屋・鳴海昌平が仕事を引き受けては標的を次々と仕留める。日本ハード