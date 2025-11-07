【モデルプレス＝2025/11/07】フジテレビでは、2026年1月期の火9ドラマ枠にて「東京P.D. 警視庁広報2係」（毎週火曜よる9時〜9時54分）を放送決定。俳優の福士蒼汰が主演を務め、俳優の緒形直人が共演することがわかった。【写真】福士蒼汰、台湾映画初出演の樣子◆2026年1月期火9ドラマ「東京P.D. 警視庁広報2係」放送決定本作は、広報と捜査現場の刑事の意地とメンツ、対立と葛藤を描く完全オリジナルストーリーの社会派警察ドラ