俳優の松重豊（62歳）、女優・のん（32歳）が11月6日、フードデリバリーサービス「ロケットナウ（Rocket Now）」の新CM発表会に登壇。CMで演じた刑事役の感想など、2人によるトークセッションを実施した。最初にのんが「新人刑事ののんです」と挨拶すると、松重は「のんさんは背が高いので僕と並んでも絵になる。2人のバディ感を楽しんでもらえたら」とコメント。のんが「刑事役は初めてだったが楽しかった。これからもやってみた