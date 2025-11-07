俳優の福士蒼汰（３２）が来年１月期のフジテレビ系連続ドラマ「東京Ｐ．Ｄ．警視庁広報２係」（火曜・後９時）に主演することが６日、分かった。２３年ぶりに同局連ドラに出演する緒形直人（５８）と初タッグを組む。警察組織の情報の全てが集まる「広報課」に焦点を当てた珍しい作品。１係が庶務と音楽隊、２係が報道担当、３係がドラマへの協力やバラエティーなどのメディア露出を担当するが、福士は捜査一課の刑事に憧れな