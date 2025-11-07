阪神のヘッドコーチ就任が発表された和田豊氏（６３）は６日、兵庫・西宮市内の球団施設で会見に臨んだ。現役時代から阪神一筋。２０１２年から４年間の１軍監督経験もありながら、同一球団の参謀役に就任するのは極めて異例だ。「全員で束になって戦う。前を向いて挑んでいきたい」と決意した。就任１年目の藤川監督と接する中で「３６０度アンテナを張り巡らせて、いろんなことに神経をすり減らして、大丈夫かな…と少し心配