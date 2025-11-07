今季、５６勝８４敗３分で最下位に終わったロッテはサブロー新監督を迎え、初の秋季都城キャンプを行っている。「昭和のキャンプ」を掲げて連日、日が暮れるまで練習。指揮官と１３年から４年間、ともにプレーした元ロッテ、中日の加藤翔平記者が、ただの“地獄”ではない、サブロー流の練習法とその狙いを「見た」―。練習を終えた野手の手は、連日の振り込みで赤く染まり、帰りのバスに乗り込む足取りも重い。それでも表情に